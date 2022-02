Da Redação

Apucaranense é preso com Van usada em furto de botijões

Um homem com diversos antecedentes criminais foi preso nesta segunda-feira (31), pela Polícia Militar (PM), em Apucarana, com uma Van branca furtada durante um furto em um depósito de botijões em Sabáudia e com mais de meio quilo de maconha, uma balança de precisão e mil eppendorfs vazios. Além disso, o veículo tinha alerta de furto desde o dia 5 de janeiro, em Colorado. A ocorrência foi registrada no Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti II.

A equipe do serviço de inteligência do 10º Batalhão da Polícia Militar saiu em patrulhamento pela região citada após receber informações sobre um furto em um depósito de botijões de gás em Sabáudia, onde foram levados cerca de 50 botijões, e o veículo suspeito utilizado durante a ação seria uma Van branca e que os autores poderiam ser de Apucarana

A equipe passou a monitorar a região do Jardim Cidade Educação, onde já havia denúncias de tráfico de drogas e também de pessoas conhecidas no meio policial pela prática de furtos e roubos, que frequentavam uma residência.

Durante a ação, a PM viu dentro do quintal uma Van branca, que após consulta, confirmou ter alerta de furto na cidade de Colorado. Momentos depois, a equipe viu um homem saindo do quintal, o identificou como proprietário da residência e com vários antecedentes criminais.

O homem, segundo a PM, precisou ser algemado devido a grande quantidade de pessoas que se aglomeraram no endereço. Durante buscas na residência, a equipe localizou aproximadamente mil eppendorfs vazios, cinco embrulhos de maconha, já prontos para a venda, além de uma porção um pouco maior da mesma droga junto de uma balança de precisão e 600 gramas de maconha, que estavam escondidos em outro lugar da casa.

O autor disse aos policiais que está vendendo drogas por estar desempregado. A equipe solicitou apoio do Canil do 10° BPM, porém, não foi localizado mais nenhum entorpecente. Sobre a Van furtada, o preso não quis passar nenhuma informação, dizendo apenas que seria uma pessoa conhecida que pediu para guardar no quintal de sua casa.

De acordo com a PM, o homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.