Apucaranense é multado em R$47 mil por destruir vegetação - TNOnline

A Polícia Militar (PM) Ambiental informou que um apucaranense foi multado em R$47 mil por destruir vegetação nativa secundária. A ocorrência foi registrada na sexta-feira (7) após uma denúncia.

Conforme a PM, a equipe foi até a propriedade onde foi constatado a derrubada de vegetação nativa do bioma Mata Atlântica em uma área de 5,39 hectares e outro desmate em área de preservação, em uma área de 0,5 hectares.

Ainda segundo a polícia, não foi apresentado autorização ambiental para tal atividade, desde modo foi adotado os procedimentos administrativo cabíveis, além de comunicação dos fatos ao Ministério Público, haja vista que no momento da fiscalização já não havia mais ninguém trabalhando no local.

Ainda em Apucarana, a PM Ambiental aplicou uma outra multa no valor de R$5 mil, após constatar o corte de árvores e movimentação de solo em área de preservação permanente em outra propriedade da cidade.

No local, a equipe identificou árvores de diversas espécies cortadas com motosserra amontoadas e também uma trilha com vestígios de tráfego de motocicletas na mata ciliar ali existente.

Diante da observação a equipe iniciou uma vistoria técnica operacional e confrontando com as imagens de satélites, verificou-se que a área afetada é de 0,15ha. Com apoio do proprietário de uma das área danificadas foi possível identificar um dos autores o qual foi autuado ADM com multa no valor de R$5 mil.

O autuado confirmou que teria acessado a propriedade de terceiros, sem autorização, para realizar a limpeza da área com intuito de realizar a prática de trilha com motocicletas, informou a PM.

Foto: Reprodução