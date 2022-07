Apucaranense é levada para hospital após ser agredida com poltrona

Da Redação

O homem foi preso pela PM de Apucarana

Um homem, de 32 anos, foi preso na madrugada deste domingo (31), após agredir a esposa com socos e até arremessar uma poltrona na mulher. A ocorrência foi registrada no Centro de Apucarana pela Polícia Militar (PM).

No local, e em contato com a vítima, a PM foi informada que as agressões ocorreram durante toda a noite e por motivo fútil. A mulher disse aos policiais que o homem arremessou uma poltrona nela, causando lesões no rosto e na cabeça, com sangramento.

A vítima, conforme o boletim, foi levada até o Hospital da Providência. O agressor foi encaminhado para a Delegacia de Apucarana, segundo o boletim da PM.

