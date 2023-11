Apucaranense é feito refém e tem seu caminhão roubado em Astorga

Um caminhoneiro de Apucarana (PR) foi feito refém e teve seu caminhão roubado ao ser contratado para fazer o frete de uma suposta mudança. O crime aconteceu na manhã deste sábado (25).

continua após publicidade

De acordo com a vítima, um homem o contatou via WhatsApp para realizar o transporte de uma mudança da cidade de Astorga (PR) para Apucarana.

- LEIA MAIS: Cruzes levam o luto para a beira das estradas na região

continua após publicidade

O motorista informou ainda que dois homens o aguardavam no local combinado. Mas, quando percebeu que seria vítima de um crime, era tarde demais. Os homens entraram no caminhão para ir até o local do frete, mas estavam armados com um revólver e uma faca.

“Chegando no local do frete, eles colocaram um capuz na minha cabeça, me amarraram, levaram para o mato e levaram meu caminhão e meus pertences”, afirmou o caminhoneiro em publicação na internet.

A vítima informou ainda que os ladrões não o agrediram e que afirmaram que levariam o seu caminhão, mas depois entrariam em contato informando o paradeiro do veículo.

continua após publicidade

Após os ladrões fugirem com o caminhão, modelo Volskswagen baú ¾, o caminhoneiro conseguiu se soltar das amarras e foi até uma estrada, onde conseguiu carona com outro caminhoneiro que passava pelo local.

“Assim que consegui ajuda, liguei para minha família e meus amigos pedindo para me buscarem em Arapongas, onde consegui chegar de carona”, conta.

A vítima pede que qualquer informação sobre o destino do caminhão seja repassada à Polícia Militar.

Siga o TNOnline no Google News