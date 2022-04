Apucaranense é enganado e faz PIX na conta de estelionatário

Da Redação

Imagem ilustrativa

Um apucaranense, de idade e nome não revelados, caiu em um golpe aplicado por estelionatários, na tarde de sábado (23). O homem contou à Polícia Militar (PM) que os bandidos se passaram pela filha dele e conseguiram convencê-lo a transferir uma quantia via PIX.

continua após publicidade .

Tudo começou quando o homem passou a receber mensagens de um número desconhecido, de uma pessoa que se identificou como sua filha. Ele disse que estava em sua casa na companhia de sua esposa. No texto dizia que ela havia perdido o celular e que precisava de dinheiro para comprar um novo aparelho. Nas mensagens, o estelionatário ainda enviou fotos do modelo do celular, o valor e dados de uma conta para realização da transferência.

Acreditando que estava ajudando sua filha, o homem imediatamente fez a transação que não teve o valor divulgado pela PM. Após a transferência a troca de mensagens foi encerrada e o homem decidiu ligar no número de sua filha. Contudo, ela afirmou que não perdeu seu celular e que muito menos entrou em contato com seu pai por meio de outro número para pedir dinheiro.

continua após publicidade .

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.