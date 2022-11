Apucaranense é eleita a melhor treinadora da Liga Nacional de Futsal

Da Redação

Treinadora Jayne Borim, do Londrina Futsal, foi eleita “Melhor Técnica da Liga”

Nascida em Apucarana, a treinadora Jayne Borim, do Londrina Futsal, foi eleita “Melhor Técnica da Liga”, figurando na Seleção do torneio. A primeira edição da Liga Nacional de Futsal Feminino (LFF) chegou ao fim no último sábado (19).

Criada neste ano por meio da união entre os principais clubes femininos de futsal do país, entre eles o Londrina Futsal, a liga surgiu com o objetivo de desenvolver a modalidade no Brasil, fortalecendo os clubes e criando espaços na mídia para divulgar o esporte. Logo em sua primeira participação, a equipe londrinense já ficou entre os quatro melhores times do Brasil, perdendo na semifinal para o Stein Cascavel Futsal que, na rodada seguinte, sagrou-se campeão na final disputada contra o Taboão Futsal Feminino.

Mas, antes mesmo do confronto entre as equipes finalistas, a Confederação Brasileira de Futsal (CBFS), junto à empresa de artigos esportivos e organizadora de eventos Mundo do Futsal e a Federação Paranaense de Futebol de Salão (FPFS), promoveu, no dia 16 de novembro, a 2ª edição do Gala Mundo do Futsal. O evento premia os principais profissionais de futsal da temporada das ligas nacionais e internacionais.

Para a técnica da equipe londrinense, estar em destaque entre as melhores equipes do Brasil é que melhor poderia coroar o ótimo ano que o time do Londrina Futsal Feminino teve em 2022, tanto coletivamente, quanto individualmente. “Esse ano foi muito importante para nós. Brigamos para estar no topo e, na grande maioria das competições que disputamos, conseguimos chegar e figurar entre as quatro melhores equipes tanto na Liga Nacional, quanto no Campeonato Paranaense. Infelizmente, na LFF, nós não conseguimos chegar até a final, mas nossos números foram incríveis e acabamos sendo vencidas pela equipe que foi a campeã desta edição”, ponderou Borim.

Além do reconhecimento da CBFS e da FPFS pela campanha na LFF, a técnica do Londrina Futsal também foi convocada para integrar a comissão técnica da Seleção Brasileira Sub-20 de Futsal que foi campeã este ano do Campeonato Sul-Americano da modalidade.

Com informações, Tem Londrina

