Apucaranense é destaque na Seleção Brasileira de Futsal Feminino; veja

O Brasil já venceu duas partidas no Grupo B, com Dany realizando ótimas atuações

A ala apucaranense Danyele Caroline Graciano Freitas, a Dany, do Taboão-Magnus-SP, vem se destacando pela Seleção Brasileira de Futsal Feminino na Copa Sub-20, iniciada no último sábado (26), em Luque, no Paraguai. O Brasil já venceu duas partidas no Grupo B, com Dany realizando ótimas atuações.

continua após publicidade

Na estreia da competição internacional no sábado, a Seleção Brasileira derrotou a Bolívia por 4 a 0, com dois gols da camisa 10. Já nesse domingo (27), o Brasil goleou o Chile por 8 a 0, com Dany marcando um gol.

A Seleção Brasileira, com o comando do treinador Márcio Coelho, volta a jogar nessa quarta-feira (30), contra o Equador e na quinta-feira (31) duela diante da Colômbia. As duas melhores equipes de cada grupo avançam para as semifinais que acontecem no próximo sábado (02). A final da copa está marcada para o domingo (03).

continua após publicidade

O Grupo A conta com a presença das seleções do Paraguai, Argentina, Uruguai, Venezuela e Peru.

Assista:





TNOnline TV continua após publicidade

A Copa Sub-20 está em sua quarta edição com a Seleção Brasileira sendo campeã em 2016 (Paraguai), 2018 (Chile) e 2022 (Brasil).

Dany iniciou a carreira no futsal na categoria sub-7 na Escola Municipal Juiz Luiz Fernando Araújo Pereira, com o professor Vinícius Bolonheze. Depois atuou nos times dos colégios Antônio dos Três Reis de Oliveira e Nilo Cairo, Seleção de Apucarana (futsal) e a Escola Furacão (futebol 7 society). Nos colégios e na seleção foi treinada pelo professor Adenilsom de Souza, o Like, e na Escola Furacão teve o comando dos professores Ângelo Danilo, Wesley Martins e Luiz Henrique “Pelezinho”.

continua após publicidade

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos



A partir de 2018, Dany passou a jogar pelo Londrina, com as técnicas Caroline Brito (categorias de base) e Jayne Borim (adulto). No Londrina, a atleta foi campeã paranaense e da Copa do Brasil e ficou no clube do Norte do Estado até o ano passado, se transferindo na seqüência para o Taboão-Magnus.

Siga o TNOnline no Google News