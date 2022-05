Apucaranense é destaque na Meia Maratona do Rio de Janeiro

Da Redação

Neste domingo (15), o jovem atleta Edson Aparecido Emídio, de 23 anos, foi destaque ao conquistar a terceira colocação na Meia Maratona do Rio de Janeiro, com o tempo de 1h08min.24seg. O atleta conta com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana e o 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado (BIMec).

“Estou muito satisfeito com meu resultado e acredito que posso melhorar ainda mais nesse ano. Foi a minha melhor marca pela terceira vez em 2022. Agradeço a Secretaria Municipal de Esportes de Apucarana, ao prefeito Junior da Femac e ao 30º BIMec pelo apoio em todas as competições. Estou feliz pelo desempenho no Rio de Janeiro e agora é seguir treinando visando as próximas provas”, destaca o atleta, que realizou os treinos para essa disputa em Campos do Jordão-SP, com o comando do técnico Edgar Oliveira.



O prefeito Junior da Femac enalteceu a performance do atleta na capital carioca. “Muito gratificante ver o resultado alcançado no Rio de Janeiro pelo Edson, que vem representando muito bem o nosso município. É um atleta que tem um grande futuro no esporte e com certeza trará outras conquistas para Apucarana”, frisa o prefeito Junior da Femac.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes, parabenizou o atleta pelo desempenho neste domingo. “Nos últimos anos o Edson tem se destacado nas competições e levado o nome de Apucarana para todo o país. No próximo sábado na corrida de 10 quilômetros ele será uma das atrações na Prova Pedestre 28 de Janeiro”.

Na 58ª edição da Prova 28, realizada em 2020, Edson havia conquistado a segunda colocação na corrida de 5 quilômetros. O queniano Stanley Koech foi o vencedor.

No mês passado, o atleta de Apucarana obteve a quarta posição na prova de 10 quilômetros da Copa Brasil Loterias Caixa de Meio-Fundo e Fundo, disputada em Bragança Paulista-SP.

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.