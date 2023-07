Apucaranense é convocado pela seleção brasileira amadora de futebol

O jogador apucaranense Bryan Rodrigues, 25 anos, foi convocado para defender o seleção brasileira amadora de futebol no Mundialito 2023, que acontece em Madrid, na Espanha. Neste domingo (9), o atleta encara a seleção de Senegal pela terceira partida da fase de grupos da competição.

O time do Brasil já disputou duas partidas, mas sem a presença do atleta de Apucarana, que foi convocado para ajudar a equipe na busca pela classificação no Grupo E às oitavas de final. No confronto de estreia, o time brasileiro goleou a Venezuela por 4 a 0, mas na segunda partida empatou contra a República Dominicana por 3 a 3.

O torneio não é organizado pela Federação Internacional de Futebol (Fifa), porém, para o atleta, é uma grande oportunidade de poder representar o país. "A expectativa sempre é grande no final, independentemente de não ser a seleção principal, o Brasil sempre tem ótimos jogadores", disse Brayan.

Na última temporada, o atleta defendeu o Sociedad Deportiva Ejea, tradicional clube do futebol espanhol, que atua atualmente na Terceira División RFEF, quarta divisão do sistema da liga do país. Agora, ele procura uma equipe da Espanha para continuar atuando profissionalmente na modalidade.

