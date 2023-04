Apucaranense é convocado para defender seleção brasileira na China

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Nícolas Pereira, 11 anos, ficou em 1º no Campeonato Regional em Marilândia

O apucaranense Nícolas Gabriel Pereira, de 11 anos, foi selecionado para defender a seleção brasileira de Kung Fu no Campeonato Mundial, que será realizado na cidade de Emeishan, na China, no mês de agosto de 2023.

continua após publicidade .

O atleta, que treina em um projeto social chamado Chen TaiChi Apucarana, já havia sido chamado para participar de treinamentos no início de abril, em Campinas-SP, após ele ter conquistado três ouros no Campeonato Brasileiro.

-LEIA MAIS: Destaque em corridas, apucaranense de 9 anos coleciona troféus

continua após publicidade .

Nícolas vai competir na categoria C, contra atletas de 12 a 17 anos, com o estilo Chen Tracional, Taijiquan (forma de mãos) e Taijidao (forma de Sabre). Outros sete atletas da categoria também foram chamados pela Confederação Brasileira de Kung Fu Wushu (CBKW).

"As expectativas são boas, será uma experiência completamente diferente do que eu já vivi nesses dois anos e meio que pratico o esporte. A ideia é sim ter uma boa colocação e representar muito bem meu país", disse Nícolas.

No campeonato regional realizado no último final de semana em Marilândia do Sul, o apucaranense não passou despercebido e garantiu quatro medalhas, sendo um ouro, uma prata e dois bronze.

A família pede ajuda para o garoto conseguir tirar o passaporte. Quem tiver interesse em ajudar, pode mandar um pix para a mãe, Aline Gabriela Pereira de Carvalho, no (43) 99959-7320.

Siga o TNOnline no Google News