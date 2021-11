Da Redação

Apucaranense é campeão no Golf-7 em Jardim Alegre

O atleta apucaranense Jonathan de Souza dos Santos, de 29 anos, que é aluno da Escola José Antônio Menegazzo (Apae), foi campeão do Campeonato Paranaense de Golf-7 em Jardim Alegre. Ele ficou em primeiro lugar na categoria tacada enfrentando os principais competidores da região.

continua após publicidade .

O Secretário Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, professor José Marcelino da Silva, o Grillo, parabenizou o atleta pela conquista. “Foi um belo resultado alcançado pelo Jonathan, que muito bem representou Apucarana nessa disputa. O golf-7 também tem todo o respaldo e o apoio do prefeito Junior da Femac”, comenta Grillo.

O Campeonato Paranaense reuniu 36 atletas e foi realizado na Casa da Cultura, com competidores de Jardim Alegre, Apucarana, Rio Bom, Marilândia do Sul e Lidianópolis. A competição foi uma organização da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, da Secretaria Municipal de Esportes de Jardim Alegre e da Federação Paranaense de Golf 7.

continua após publicidade .