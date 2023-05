Apucaranense é campeão brasileiro de jiu-jitsu em Barueri

Da Redação

Hilário Neto conquistou o título da categoria faixa azul

O lutador apucaranense Hilário Neto conquistou nessa terça-feira (02/05) o título da categoria faixa azul – pluma até 64 quilos – master 2 no Campeonato Brasileiro de Jiu-jitsu, competição disputada no Ginásio de Esportes José Correa em Barueri-SP e que contou com a presença de mais de 4 mil atletas em várias categorias. Para subir no lugar mais alto do pódio, Hilário realizou duas lutas. Na semifinal, ele venceu Adriano Pedro Barbosa, do Corinthians-SP, enquanto na disputa do título derrotou Marcelo Keiji Siono, da equipe Otávio de Almeida Jiu-Jitsu.

“Estou muito feliz por mais essa conquista e por ser campeão em um dos maiores campeonatos do mundo de jiu-jitsu, trazendo esse título para Apucarana. Agora é seguir focado nos treinamentos e se preparar para os próximos desafios na temporada”, destaca Hilário.

No mês passado, o atleta de Apucarana também havia sido campeão do Campeonato Rio Fall International Open no Rio de Janeiro. Neto é treinado pelo professor Júlio César, o Bigato, e pertence à equipe BGT Jiu-jitsu Army e Academia Lucas Rota, tem o apoio do Conselho Municipal de Esportes e da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, com o patrocínio da Powertec Metalúrgica.

O professor Tom Barros, que assumiu a Secretaria Municipal de Esportes de Apucarana ocupando a vaga de José Marcelino da Silva, o Grillo, enalteceu o lutador pela primeira colocação. “O Hilário está de parabéns pelo desempenho alcançado em Barueri, pois foi campeão de uma competição de alto nível, com a modalidade tendo o incentivo do prefeito Junior da Femac”, frisa o professor Tom.

