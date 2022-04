Da Redação

Apucaranense é assediada com a filha de 1 ano no colo

Uma moradora do Jardim América, em Apucarana, procurou a Polícia Militar (PM), nesta segunda-feira (11), para denunciar uma importunação sexual. A ocorrência foi registrada por volta das 23 horas.

Conforme informações repassadas pela Polícia Militar, a mulher estaria retornando de uma consulta médica com a filha de 1 ano de idade, quando foi abordada por um jovem todo de preto, na Avenida América, próximo ao Terminal Rodoviário da cidade.

O indivíduo estava do outro lado da via em que a vítima e criança se encontravam, quando atravessou a Avenida, agarrou-a pelo braço e passou a mão em sua bunda e partes íntimas. A mulher começou a gritar e conseguiu se soltar do homem.

De acordo com informações da PM, a vítima correu em direção à sua residência com a filha no colo, e até mesmo arrancou os sapatos para conseguir fugir com mais agilidade.

Após acionada pela vítima, viaturas da Polícia Militar fizeram patrulhamento na região em busca do indivíduo, mas não localizaram o elemento.

A PM ainda orienta que, caso seja necessário trafegar à noite, que procure um acompanhante e evite mexer no celular, pois casos como esse vem se tornando costumeiros em Apucarana.