Apucaranense disputa prova de 10 Km na Copa Brasil

O atleta Edson Aparecido Emídio, de 23 anos, da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana e do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado (BIMec), obteve, no último final de semana, em Bragança Paulista, a quarta colocação na prova de 10 quilômetros durante a Copa Brasil Loterias Caixa de Meio-Fundo e Fundo.

O jovem corredor, que vem se preparando para a 59ª edição da Prova Pedestre 28 de Janeiro, marcada para o dia 21 de maio, fez o tempo de 31’39”14, em Bragança Paulista.

O primeiro colocado da prova de 10 quilômetros na Copa Brasil foi o paulista Fábio Jesus Correia, com o tempo de 30’22”21, seguido por Alexandre Ribeiro Pastorello (SP) e Wellington Bezerra da Silva (PE). Na prova nacional também competiram atletas de Santa Catarina, Minas Gerais e do Mato Grosso.

Pela segunda vez, Edson disputará a Prova Pedestre 28 de Janeiro. Em sua primeira participação na tradicional corrida apucaranense, ele foi o vencedor da prova de 5 quilômetros na temporada 2019, com o tempo de 15’52”.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, Secretário Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, destaca que o jovem atleta lutará por uma boa posição na 28 de Janeiro. “O Edson será o nosso representante mais forte na Prova 28 que acontecerá no dia 21 de maio. Ele já venceu a corrida de 5 quilômetros e agora tentará alcançar uma boa colocação na prova de 10 quilômetros, com o incentivo e o total apoio do prefeito Junior da Femac”.

No mês passado, Edson disputou a Meia Maratona de Curitiba e ficou em quinto lugar, em prova que reuniu atletas de todo o país. O vencedor foi Jurandyr Couto, seguido por José Roberto Jesus, Laurindo Nunes Neto e Patrick Gularte Vieira.