Apucaranense disputa etapas do Estadual de Motovelocidade em Cascavel

Destaque nas competições de motovelocidade nas últimas temporadas, o piloto apucaranense Vinícius Fidélis, de 34 anos, participará neste domingo (23), no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, da segunda e terceira etapas do Campeonato Paranaense. Vencedor da primeira etapa realizada no mês de abril, Vinícius busca novas conquistas com o objetivo de se manter na liderança da categoria 400cc Pro.

Segundo ele, o Campeonato Paranaense tem a realização de seis etapas ao longo do ano. “Depois das duas etapas que acontecerão neste final de semana teremos mais três provas da competição nos meses de agosto e outubro, com todas elas sendo realizadas em Cascavel”, destaca Vinícius.

Na atual temporada, o piloto também está disputando o Campeonato Sul-Brasileiro. A próxima etapa, que será a terceira, está marcada para o dia 6 de agosto no Veloparque em Nova Santa Rita-RS. Na etapa anterior em Guaporé-RS, o apucaranense foi o vencedor da categoria 400cc Pro. Já a quarta e quinta etapas nesta competição serão realizadas em Rivera no Uruguai no dia 5 novembro e em Tarumã-RS no dia 17 de dezembro, respectivamente.

“O Vinícius vem se destacando nos últimos anos nas competições de motovelocidade e tem a nossa torcida, o nosso apoio e o incentivo do prefeito Junior da Femac. Que ele faça boas provas neste domingo e consiga bons resultados para Apucarana”, disse o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes.



No ano passado, o piloto de Apucarana participou da Copa Lupinete no autódromo em Londrina e do Campeonato Paranaense. Na primeira competição foi vice-campeão e no Estadual conquistou o título com duas vitórias e uma segunda colocação.

O piloto, que iniciou a carreira na motovelocidade em 2019, tem o apoio do Conselho Municipal de Esportes de Apucarana e conta com o patrocínio da Keiko Colchões, Mano Motos e Rota 66 Oficina.

