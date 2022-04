Da Redação

Apucaranense disputa combate de MMA no México

A Prefeitura de Apucarana informou que, neste sábado (19), o lutador apucaranense Flávio Magon, de 37 anos, participará de um combate de MMA contra o lutador francês Brian Mengeli, em Cancún. A luta será na categoria meio pesado, de 93 quilos, está marcada para as 20H e é válida pelo “Predador Fight 42”.

O lutador conta com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e do Conselho Municipal de Esportes de Apucarana.



No esporte desde 2008, Magon disputa o seu quinto combate fora do país. O atleta de Apucarana, que defende a equipe Macaco Gold Team, já competiu na Rússia, Estados Unidos, República Tcheca e no Canadá. “Venho treinando nos últimos dias com muita intensidade em busca de alcançar mais uma vitória na carreira. Será mais um grande desafio, mas estou preparado e confiante para esse combate no México. Agradeço a ajuda e o incentivo da Secretaria de Esportes, ao Conselho de Esportes e aqueles que torcem por mim”, frisa Magon, que realiza os seus treinamentos na Academia Action.

No MMA, o atleta de Apucarana tem 35 lutas, com 20 vitórias. Ele também compete no muay thay. Nesta modalidade, Magon fez 41 combates e conquistou 39 vitórias.

O prefeito Junior da Femac parabeniza Magon pela carreira no MMA. “É mais um atleta da nossa cidade levando o nome de Apucarana para fora do país. Estamos na torcida para que o Magon faça uma boa luta no México. Ele tem uma carreira vitoriosa e nesse ano também representará o município nos Jogos Abertos do Paraná Combate”, destaca o prefeito Junior da Femac.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, deseja sucesso ao atleta na luta que acontecerá neste sábado. “Muito bom poder ver um atleta apucaranense se destacando, competindo em alto nível e levando o nome da cidade para longe. Torço para que o Flávio Magon faça uma boa luta e consiga mais um resultado positivo na carreira. Torcida não faltará ao nosso representante”, comenta o professor Grillo.

Depois do combate no México, Magon seguirá os treinamentos, pois lutará na Bolívia. No dia 14 de maio, em Santa Cruz de La Sierra, o atleta apucaranense enfrentará o boliviano José Daniel Medina Rivero.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.