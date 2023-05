Apucaranense disputa a Copa do Mundo de Futsal Sub-21

Da Redação

Lucas Hirose em partida contra o Barcelona

Atleta do Apucarana Futsal, Lucas Hirose, 20 anos, está emprestado ao Rio Branco Futsal, de Paranaguá, e disputa a Copa do Mundo de Futsal Sub-21. O jogador, que atua como ala e fixo, já disputou duas partidas na competição, contra o Barcelona (Espanha), atual campeão, e o Toronto (Canadá).

O apucaranense fará seu terceiro confronto pela fase de grupos do campeonato nesta sexta-feira (19), contra o New York Ecuador (Estados Unidos), às 20h. O último jogo da fase inicial será contra o Magnus Futsal (Brasil), no sábado (20), também às 20h. Os times se encontram no Grupo A.

"Estou muito feliz em disputar esta competição, uma das mais fortes da categoria. E confrontar equipes como o Barcelona é de uma experiência e privilégio enorme. Agradeço a liberação do Apucarana Futsal para a disputa desse campeonato e de todo o apoio e torcida que estou recebendo da nossa cidade", disse Lucas.

Assim como em 2022, quando milhares de pessoas se reuniram na Arena Albertina Salmon, o mundial tem Paranaguá, litoral do Estado, novamente como sede. As equipes nacionais na disputa são Rio Branco Futsal (Paranaguá), JEC/KRONA (Santa Catarina), Magnus Futsal (Sorocaba), Criciúma Futsal (Santa Catarina).

Os times internacionais são Barcelona (Espanha), campeão mundial da edição de 2022, Palma Futsal (Espanha), Hakoah (Austrália), Alma Futsal (Japão), Pacífico Futsal (Argentina), New York Equador (EUA), Torpedo Futsal (Rússia), Atlas Futsal (Colômbia), Olímpia Futsal (Paraguai), Pinocho (Argentina) e Futsal Club Toronto (Canadá).

O Rio Branco soma três pontos no torneio, após derrota por 5 a 1 contra o Barcelona e vitória diante do Toronto pelo placar de 8 a 3. Os jogos são transmitidos ao vivo pelo canal Mundo do Futsal, no YouTube. A fase mata-mata terá transmissão do SporTV.

