Apucaranense denuncia porteiro por importunação sexual

Uma apucaranense, que vive atualmente na Itália, procurou a Delegacia da Mulher e denunciou o porteiro do condomínio em que tem um apartamento em Apucarana por importunação sexual.

O homem, segundo a vítima, enviou fotos de cunho sexual através de mensagens pelo WhatsApp. Por conta de obras realizadas no imóvel que acabou ficando desalugado, a apucaranense precisou compartilhar o número de telefone com o funcionário do local.

No começo, quando ela ainda estava no país europeu, as conversas eram apenas sobre assuntos necessários relacionados ao condomínio. Ela voltou para o Brasil, entre fevereiro e agosto, e ficou em Apucarana.

Em outubro, quando a apucaranense já tinha voltado para a Itália, o homem começou a mandar fotos de cunho sexual pelo aplicativo de mensagens instantâneas.

Segundo a vítima, ele mandava fotos de todas as correspondências e objetos que chegavam para ela na portaria ao lado de sua parte íntima. "Me senti invadida. Nunca dei liberdade para que ele fizesse isso. Pelo contrário, quando estava no Brasil, tentava ignorá-lo", contou a vítima durante conversa para o site TNOnline.

De acordo com a mulher, assim que recebeu as imagens, entrou em contato com os síndicos do local. "Como eu bloqueei ele, os síndicos me mandaram áudios do porteiro pedindo desculpas. Ele fala nas gravações que errou e que não devia ter feito aquilo. O conselho do prédio chegou a fazer uma reunião e decidiram dar outra chance ao funcionário por conta de seu 'bom comportamento'", explica.

A vítima procurou a Delegacia da Mulher e informou a importunação sexual que sofreu. A Polícia Civil vai investigar o caso. Já a síndica do condomínio, após ser procurada pela reportagem, disse que prefere não comentar o caso. O porteiro continua trabalhando.