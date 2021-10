Da Redação

Apucaranense defende o Brasil no mundial de kickboxing

O Campeonato Mundial de Kickboxing começou nesta quinta-feira (14) e o Brasil terá um apucaranense na disputa. Fernando Silva Rezende, também conhecido como ‘Nescau’, representará o país na competição que acontece entre os dias 14 e 24 deste mês, em Jesolo, na Itália.

Nescau chegou nesta quinta para a abertura do torneio e a pesagem obrigatória para os atletas. As lutas começam nesta sexta-feira (15), pela manhã. 21 lutadores, de diversas nacionalidades, participam da disputa. Serão seis confrontos aos competidores que chegarem à final. O apucaranense defende o Brasil ao lado de Paulo Freitas e Jose Fagner da Silva, na categoria masculina de até 67 Kg.

O apucaranense foi convocado em junho deste ano pela Confederação Brasileira de Kickboxing (CBKB), após garantir bons resultados nos anos de 2019 e 2020, quando foi campeão paranaense na faixa preta, venceu o cinturão do Estadual, ficou em segundo no Campeonato Brasileiro e conquistou a Copa Brasil. A sequência de vitórias colocou o lutador em primeiro do ranking nacional da modalidade.

Às vésperas do maior desafio de sua carreira, Nescau falou da emoção que foi pegar o avião rumo ao mundial. “Quando fui sair de Londrina foi muito emocionante por pensar nos treinamentos e na minha mãe que faz um sacrifício enorme para acreditar nos sonhos da gente. O olho enche de lágrimas. Passa um filme na cabeça, ao lembrar dos treinamentos, do sacrifício que fiz para bater o peso. Quando você chega nesse nível de competição, percebe que tudo valeu a pena”, comentou.

Treinado pelo professor Rafael Abreu, o ‘Black’, o atleta vai à Itália confiante para vencer o campeonato. “Estou com o coração aberto, sei da qualidade da minha escola, do treinador que me ensinou, da mesma forma que os adversários aprenderam a gente aprendeu aqui. Tenho total confiança no meu jogo, na minha técnica, no meu preparador físico e no meu nutricionista, todo o trabalho que a gente está fazendo desde o começo do ano. Tenho certeza que Deus vai abençoar e se tudo der certo vamos sair com resultado positivo”, disse.

Kickboxing

O kickboxing é um esporte de artes marciais praticado por meio de socos e chutes. A modalidade é considerada uma luta moderna e foi criada com base em outros tipos de lutas de origem asiática, mesclando alguns movimentos, como por exemplo o karatê.