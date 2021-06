Apucaranense de tornozeleira furta moto em Londrina

Continua após publicidade

Nesta terça-feira (08) por volta das 13h a Polícia Militar (PM) de Apucarana fez a prisão de um motociclista que havia furtado uma moto Honda CBX em Londrina.

A PM recebeu as informações e fez o cerco na entrada norte da cidade. Uma equipe do Serviço Reservado confirmou a passagem do veículo pela rodovia BR-369, enquanto outras viaturas fizeram a abordagem do suspeito.

Ele tentou fugir dos policiais mas caiu com a moto trafegando pela marginal do Parque Industrial Norte e foi identificado.

O homem que tem 31 anos tem várias passagens por diversos crimes, usa tornozeleira eletrônica e foi preso pelo furto da motocicleta.

A moto foi encaminhada para a delegacia da Polícia Cívil em uma viatura da Guarda Civil Municipal (GCM) de Apucarana que deu apoio na situação.

A moto foi furtada com uma chave micha para a ignição.

Os agentes da P2 já fizeram contato com o proprietário da moto para que possa vir retomar o seu veículo.