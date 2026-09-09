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Apucaranense de 48 anos morre após passar mal em casa

Mirian Alves Peixoto do Amaral foi levada ao Hospital da Providência, mas não resistiu; corpo é velado na Capela Central

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Apucaranense de 48 anos morre após passar mal em casa
Autor Foto: Reprodução redes sociais

A apucaranense Mirian Alves Peixoto do Amaral, de 48 anos, morreu nesta quarta-feira (9), no Hospital da Providência, em Apucarana. Segundo familiares, ela passou mal em casa e foi encaminhada à unidade de saúde, onde morreu.

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De acordo com a família, a morte causou surpresa, já que Mirian era considerada saudável e não apresentava, até então, problemas que pudessem indicar uma situação grave.

A suspeita inicial relatada pelos familiares é de que ela tenha sofrido um infarto. No entanto, não há confirmação oficial do Hospital da Providência sobre a causa da morte.

Mirian era casada, tinha uma filha e, segundo familiares, era muito ligada à casa e à família. A morte dela gerou manifestações de pesar entre parentes e amigos.

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O marido de Mirian é empresário do setor de bonés em Apucarana. Familiares destacaram a dedicação dela à família e lamentaram a perda inesperada.

Segundo a Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa), o corpo está sendo velado na Capela Central de Apucarana.

O sepultamento está marcado para esta quinta-feira (10), às 10 horas, no Cemitério Cristo Rei, em Apucarana.

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“Uma pessoa boa, amada por todos, um exemplo de pessoa para a família, muito alegre. Vai deixar saudades. Somos gratos a todos pelo carinho”, disse um familiar.

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Apucarana família Infarto morte súbita Obituário vida e legado
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