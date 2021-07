Da Redação

Apucaranense de 34 anos morre de covid e deixa dois filhos

Neste sábado (24), familiares e amigos da apucaranense Juliana Grossi Ferdinandi, de 34 anos, lamentam sua morte. A apucaranense estava internada no Hospital da Providência e não resistiu às complicações causadas pela Covid-19.

Ela era casada com Marcelo Domingues e deixa dois filhos Gabriel e Júlia. Juliana era nora do radialista Ciro Domingues. Conforme informações da família, não haverá velório e o corpo segue para Londrina, onde será cremado.

Nota de pesar

O presidente da Câmara Municipal de Apucarana, Franciley Preto Godoi, Poim, e o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, manifestam pesar pelo falecimento da Juliana Grossi Ferdinandi, 34 anos, ocorrido neste sábado.

"Recebemos com tristeza a noticia do falecimento da Juliana Ferdinandi, nora do nosso amigo, Ciro Domingues. Em meu nome e, também em nome de todos os vereadores, vereadora e servidores da Câmara Municipal de Apucarana e, do Secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, expressamos as sinceras condolências à família e amigos, salientando que seu exemplo de dedicação a família ficará como lembrança para todos. Pedimos a Deus o conforto aos seus familiares e amigos nesse momento de consternação, desejando-lhes forças para superar irreparável perda".