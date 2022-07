Apucaranense de 14 anos é destaque no atletismo

Da Redação

A apucaranense Marya Eduarda de Araújo Lima, de 14 anos, vem se destacando nas provas de atletismo em que compete. A atleta, que já coleciona 13 troféus na modalidade, se prepara atualmente para representar Apucarana na fase final dos Jogos Escolares do Paraná (JEP's).

Aluna do Colégio Platão, ela teve um bom desempenho na última etapa do JEP's, na macro regional, pela Categoria A, que envolve atletas de 15 a 17 anos. A competição foi realizada na Universidade Estadual de Londrina (UEL)) e Marya finalizou a prova de 400 metros em quarto lugar.

"Fazem sete anos que eu corro, meus pais me incentivam, meu treinador também, o professor Grilo. Não quero parar (no esporte) pois sei que tenho futuro, tenho membros da família que correm também. Eu sou fundista, corro as provas mais longas, e já ganhei cinco vezes a Prova 28 de Janeiro", disse a atleta.

Marya agora que se preparar para a última fase dos JEP's, que vai acontecer em Pato Branco, no sudoeste do Paraná, entre os dias 8 e 12 de fevereiro.

