Apucaranense cria 'vaquinha' para pagar cirurgia no quadril

O apucaranense Anderson Murilo Sabino, de 33 anos, que foi diagnosticado com a doença de Besnier-Boeck-Schaumann, conta com a solidariedade das pessoas. Ele precisa fazer uma cirurgia com urgência e criou uma 'vaquinha' online para arrecadar R$64 mil para colocar uma prótese no quadril.

Anderson é casado, pai de família e há dois anos vem lutando contra a doença autoimune, também conhecida como sarcoidose, que se caracteriza pelo crescimento de nódulos inflamatórios ou pelo acúmulo de células do sistema imunológico em resposta a algum tipo de agressão sofrida pelo organismo.

Por causa da doença, há dois anos um nódulo se formou no pulmão, além da medicação, o apucaranense realizou uma cirurgia para a retirada do tumor, estava se recuperando bem, porém, começou a sentir muitas dores no quadril. "Fui ao médico e fui diagnosticado com osteonecrose no quadril. Essa doença se deu por causa das medicações que tomei para curar os outros nódulos que tinham ficado no pulmão. Preciso de uma cirurgia para colocar uma prótese total de quadril osteonecrose é morte da cabeça do fêmur, o material que o SUS fornece, que é o metal x metal, é inadequado para a minha idade, o material correto é de cerâmica x politileno, mas para conseguir o material e realizar o procedimento preciso de R$64 mil", disse.

Anderson é soldador serralheiro e há dois anos recebe o auxílio doença e não tem condições pagar pelo procedimento, por isso criou uma 'vaquinha' para tentar arrecadar o valor. "Agora estou parado totalmente inválido usando muletas, sinto muita dores, estou tomando medicação a base de morfina, minha cirurgia, preciso de extrema urgência, quem puder me ajudar, eu agradeço muito, só quero voltar a ter a minha vida, trabalhar, brincar com meus filhos, preciso da solidariedade das pessoas", ressalta.

Para colaborar com o apucaranense, basta acessar o link da 'vaquinha', https://www.vakinha.com.br/usuario/9070471 ou via Pix, através da chave: 43988606314.