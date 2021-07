Da Redação

Apucaranense conquista prata no Paranaense de Atletismo

A atleta Sabrina Gabrieli Pena de Apucarana, foi destaque neste final de semana durante o 48º Campeonato Paranaense de Atletismo Sub-18, realizado no Centro Nacional de Treinamento e Atletismo (CNTA), em Cascavel.

continua após publicidade .

A jovem apucaranense disputou duas provas no Oeste do Estado conquistando a medalha de prata na prova dos 800m e ficando em quarto lugar nos 1.500m. Ela não competia desde março do ano passado quando faturou a medalha de ouro na prova de 400m no Torneio Caixa FAP 3, no Estádio Regional Willie Davids, em Maringá.

Já em 2019, Sabrina havia ganhado a medalha de prata na prova de 300m com barreiras no 7º Torneio da Federação Paranaense de Atletismo, disputado na pista da Universidade Estadual de Londrina (UEL).

continua após publicidade .

Também na competição realizada em Cascavel a equipe de atletismo da Secretaria Municipal de Esportes de Apucarana foi representada pelos atletas Gustavo Henrique Grisostomo e Vitória dos Santos.

O primeiro atleta obteve a quarta colocação nos 1.500m e a sétima posição nos 800m. Vitória foi quinta colocada nas provas de 800m e 3.000m.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes de Apucarana, elogiou o desempenho dos três atletas apucaranenses em Cascavel. “Os nossos atletas conseguiram bons resultados encarando os principais competidores do Estado. Foi uma disputa muito difícil e de bom nível técnico. A Sabrina voltou a se destacar ganhando mais uma medalha e mostrando que está no caminho certo no atletismo. O mesmo ocorrendo com a Vitória e o Gustavo que também ficaram entre os melhores colocados em suas provas e categorias”, disse o professor Grillo.

continua após publicidade .

O 48º Campeonato Paranaense de Atletismo Sub-18 teve disputas no último sábado (24) e no domingo (25), com cerca de 200 atletas de todo o Estado.

Foram realizadas as provas de 100m, 3.000m, lançamento de martelo, 400m com barreira, salto em distância, 800m, 1.500m, arremesso de martelo, 110m com barreira, arremesso de peso, marcha atlética, salto com vara, salto triplo, lançamento de dardo, revezamento e salto em altura.