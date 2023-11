Apucaranense conquista bons resultados em evento de fisiculturismo

Em sua segunda competição na temporada, o jovem fisiculturista apucaranense Raul Reis, de 23 anos, conseguiu bons resultados no Muscle Contest, que aconteceu no último domingo (19), no Lebloc Eventos em Maringá. O campeonato, que reuniu cerca de 500 atletas, é um dos maiores da modalidade a nível nacional.

continua após publicidade

Apoiado pelo Conselho Municipal de Esportes de Apucarana, Raul competiu na categoria mens physique, conquistando a segunda colocação na classe júnior e o quarto lugar na classe open. “Foi uma competição muito difícil, de alto nível, mas voltei satisfeito para Apucarana com a conquista de dois troféus. Agora é descansar nesse final de ano e voltar com tudo em 2024”, disse Raul, que integra o Teammont e é treinado pelo atleta Diogo Montenegro, top 5 a nível mundial em sua categoria.

- LEIA MAIS: Atleta apucaranense de 23 anos conta rotina de um fisiculturista; veja

continua após publicidade

O Muscle Contest nesse domingo em Maringá também foi disputado pelas categorias bodybuilding, classic physique, women´s physique, figure, welness e bikini.

No final do mês passado no Pro Magno Centro de Eventos em São Paulo, o fisiculturista de Apucarana participou do Mr. Olympia Brasil 2023, quando obteve a quarta posição na classe júnior (de 19 a 23 anos). Foi a estreia do atleta na principal competição nacional de fisiculturismo.

“O Raul que está disputando campeonatos desde o ano passado fecha essa temporada sendo destaque em suas classes e contando com o apoio do Conselho Municipal de Esportes e do prefeito Junior da Femac”, frisa o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News