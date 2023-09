Apucaranense conhecido como 'Pastor' morre aos 81 anos

Morreu neste último domingo (24) o apucaranense José Alves da Silva, aos 81 anos. Conhecido na cidade como 'Pastor', ele sofreu um acidente doméstico em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, na sexta-feira (22) e, após dois dias internado no hospital Santa Casa, não resistiu.

continua após publicidade

José, que não foi um pastor, apesar do apelido, era muito conhecido em Apucarana por pregar a palavra de Deus no comércio da cidade. Contudo, após ficar doente, precisou se mudar ao estado paulista e morar com a família. O acidente aconteceu após ele se desequilibrar, cair e bater a cabeça no chão.

-LEIA MAIS: Morre em Apucarana a ex-funcionária do INSS Regina Mareze Craveiro

continua após publicidade

O apucaranense, que era divorciado, deixa três filhos, Jeferson, Lincon e Luciano, e cinco netos. O velório, segundo familiares, está marcado para as 7 horas desta terça-feira (26). O sepultamento ocorre às 17 horas, no Cemitério da Saudade.

Siga o TNOnline no Google News