Apucaranense confirma presença no Rally dos Sertões Series Paraná

A equipe apucaranense Zenz Rally Team confirmou participação no Rally dos Sertões Series Siqueira Campos, uma das principais competições do calendário nacional de rally raid. O piloto Otávio Enz, conhecido como Marreco, e o navegador Sidão, estarão na disputa da prova que será realizada entre os dias 9 e 11 de julho, no Norte Pioneiro do Paraná.

-LEIA MAIS: Identificado caminhoneiro que morreu após colisão com trem em Apucarana (PR)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A etapa marca um momento histórico para o esporte no Estado, já que será a primeira vez que o Paraná recebe uma prova do Sertões Series, competição reconhecida nacionalmente pela organização, estrutura e alto nível técnico. O evento segue os mesmos padrões de qualidade e competitividade que consagraram o Rally dos Sertões, reunindo grandes equipes e pilotos do cenário brasileiro.

A prova terá mais de 1.000 quilômetros de percurso, sendo cerca de 450 quilômetros de trechos cronometrados, exigindo dos competidores preparo, estratégia, resistência e precisão técnica. Além do desafio dentro das trilhas, a competição contará com a Vila Sertões, estrutura que será montada em Siqueira Campos para receber equipes, pilotos, patrocinadores e o público apaixonado pelo esporte.

De acordo com o diretor técnico do evento, Edgar Fabre, a realização da etapa no Paraná representa um avanço para o rally nacional e proporciona ao Estado receber uma competição de grande porte. “Teremos mais de 1.000 quilômetros de prova, com 450 quilômetros de trechos cronometrados. Teremos ainda a Vila Sertões sediada na cidade de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro Paranaense. Tudo isso acontece entre os dias 9 e 11 de julho”, destaca.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para a Zenz Rally Team, a participação no Sertões Series Siqueira Campos tem uma importância que vai além da disputa por resultados. A etapa será válida pelo Campeonato Brasileiro de Rally Raid e também servirá como preparação para o Rally dos Sertões, principal competição da modalidade no país, que acontece entre julho e agosto.

O piloto Marreco destaca que a prova será fundamental para o desenvolvimento da equipe ao longo da temporada. “O Series Siqueira é uma etapa do Campeonato Brasileiro de Rally Raid. No ano passado conquistamos esse campeonato e, em 2026, estamos animados, principalmente por essa etapa acontecer no Paraná. Será uma oportunidade importante para competir, buscar um bom resultado, entrosar ainda mais a equipe e realizar os ajustes necessários no carro para o Rally dos Sertões”, afirma.

A disputa também será uma oportunidade para a equipe técnica da Zenz Rally Team avaliar o desempenho do veículo, testar configurações e aprimorar detalhes que podem fazer diferença em uma competição de longa duração como o Sertões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com uma trajetória marcada por desafios e conquistas, a Zenz Rally Team segue focada em mais uma temporada de alto nível, representando o Paraná nas principais competições do rally nacional.

“Só posso agradecer a minha equipe que conta com o apoio de Mobifácil, Proesporte – Governo do Paraná, Zenz Western, Double E Ranch, Bonenz, Rancho Farias e Alvorada Supermercados. Sem eles esses desafios não seriam possíveis e não conseguiria representar Apucarana”, conclui Marreco.