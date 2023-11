Apucaranense com vitiligo viraliza ao afirmar não se considerar branca

Siga o TNOnline no Google News

A apucaranense Barbarhat Sueyassu, que é modelo e influenciadora digital, viralizou no TikTok ao gravar um vídeo onde ela explica por que se identifica como uma pessoa negra, apesar de ser considerada branca. (Veja o vídeo no final da matéria)

Barbarhat tinha 4 anos de idade quando foi diagnosticada com vitiligo. Ela tem a condição universal, caso em que a pele perde 100% de pigmentação e a melanina, exatamente a mesma condição do cantor Michael Jackson.

“A pessoa que tem vitiligo universal, como é o meu caso, a gente não deixa de ser da cor que a gente já é. A gente não passa a ser de uma outra cor. O vitiligo despigmenta a pele, mas não muda a identidade racial", afirma a influenciadora no vídeo.

O vídeo da apucaranense também levantou debate entre os internautas acerca das polêmicas que envolviam o Rei do Pop.

"Infernizaram o Michael Jackson a vida inteira, tadinho", disse uma internauta.

Barbarhat também explica no vídeo a questão de as pessoas não saberem definir a cor de uma pessoa com vitiligo.

"Socialmente, é óbvio que eu vou ser lida como branca, até porque ninguém tem bola de cristal e não vai saber toda a minha história de vida. Mas a autodeclaração de pessoas com vitiligo não sofre alteração."

