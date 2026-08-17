Apucaranense com mais de 70% do corpo queimado é transferido para HU de Londrina

Ocorrência registrada na Rua Manoel Bernardo dos Reis, na Vila Reis, mobilizou equipes dos bombeiros e do Samu na noite desta segunda (17)

O morador de Apucarana (PR) que ficou gravemente ferido na noite desta segunda-feira (17) após um princípio de incêndio causado pelo uso de celular conectado ao carregador na tomada sofreu queimaduras em mais de 70% do corpo, conforme apurado pelo TNOnline. A vítima foi socorrida e encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital da Providência, e, logo após avaliação médica, o homem foi transferido por uma equipe avançada do Samu para o Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do Hospital Universitário (HU) de Londrina.

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O homem sofreu queimaduras de segundo grau. O incidente provocou um incêndio no quarto da residência, localizada na Rua Manoel Bernardo dos Reis.

A tragédia só não foi maior graças à ação rápida do vizinho, o segurança Francisco Marcílio Batista. Ele estava no quintal de sua casa quando percebeu as chamas e os gritos de desespero do morador ao lado.

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"Na verdade, foi um baita de um susto. Eu tinha saído no quintal de casa para olhar um equipamento que eu tinha deixado para teste. Logo em seguida eu vi a labareda de fogo na janela dele e ele pedindo socorro. Ele tirando a camisa, que estava incendiando, e daí eu já peguei uma mangueira de água e acabei fazendo a primeira contenção do fogo no local", relatou o segurança.

Segundo Francisco, as chamas se concentraram apenas na cama e em parte do quarto. "Não chegou nem a pegar o forro, que era de madeira. Se pega para cima, tinha sido pior a situação", destacou, ressaltando o choque com a cena: "É assustador. A gente não imagina uma situação dessa. Ainda mais que a gente está tranquilo dentro de casa, de uma hora para outra vê uma cena dessa na frente da gente".

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O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou dois caminhões Auto Bomba Tanque e Resgate (ABTR) ao local. No entanto, quando as equipes chegaram, a situação já estava controlada.

O soldado Jefferson, que atendeu à ocorrência, confirmou o sucesso da ação do vizinho e detalhou o estado de saúde da vítima. "Quando chegamos aqui, o vizinho tinha pulado a janela e acabou intervindo com sucesso, graças a Deus. Uma vítima que estava no quarto acabou tendo umas queimaduras de segundo grau, acredito que na parte do tórax e membros superiores, mas nada de intoxicação pela fumaça", explicou.

Os bombeiros realizaram a vistoria do ambiente para garantir que não havia mais perigo no local. "As chamas estavam praticamente extintas, sem algum risco de voltar", concluiu o soldado. O estado de saúde atualizado do homem internado no Hospital da Providência não foi divulgado até o fechamento desta reportagem.

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