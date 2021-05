Apucaranense com chikungunya deixa alerta; assista

Continua após publicidade

Apucarana é a cidade do Paraná com mais casos de chikungunya De acordo com o último boletim da Secretaria de Estado da Saúde (SESA) o município está com 22 casos, dos 29 de chikungunya do Paraná, o que representa 75,86%.

O Secretário de Saúde de Apucarana, Roberto Kaneta falou sobre ações de combate ao mosquito Aedes aegypti e das tentativas de controle da incidência dos casos de Chikungunya.

A reportagem do TNOnline conversou com uma moradora de 40 anos que está em casa, com dificuldades para cuidar da filha pequena de apenas um ano e até para ficar em pé. Ela está de atestado médico que pode se estender para vários meses em decorrência da doença.

Na mesma comunidade, na rua ao lado dela o aposentado José Alves, de 82 anos está preocupado e reclama do mato e água parada na região.