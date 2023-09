Apucaranense chega a Aparecida após caminhada de quase 900km

O apucaranense Sérgio Luiz Rank, 60 anos, está chegando neste sábado (16) ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, após uma caminhada de quase 900 quilômetros.



Rank é um peregrino que está realizando sua segunda viagem no chamado Caminho da Fé. Sua viagem começou no dia 21/08 em São José do Rio Preto (SP). Ele precisou interromper a viagem por conta de motivos pessoais, mas retomou a caminhada esta semana e neste sábado (16) chega ao santuário, que fica no município de Aparecida (SP).

“Comecei a caminhar há cerca de 6 anos, para ter mais saúde e qualidade de vida. Sou muito devoto de Nossa Senhora e quando soube da existência dessas rotas religiosas, passei a me interessar, até que comecei minhas peregrinações”, conta.

As rotas religiosas que Sérgio se refere são os roteiros de caminhada de turismo religioso que se espalham pelo Brasil. O primeiro caminho que o apucaranense percorreu foi a rota Passos de Anchieta, que liga a cidade de Anchieta (ES) a Vitória (ES). Um caminho histórico que foi percorrido pelo padre José de Anchieta no século XVI.

Nessa peregrinação a Aparecida, Rank está percorrendo o Caminho da Fé através de seu maior ramal, que parte do município de São José do Rio Preto e possui 894 quilômetros de extensão.

“Estou percorrendo o maior de todos os ramais e está sendo maravilhosa a experiência. O roteiro foi criado com bastante planejamento e ao longo de todo o caminho tem pousadas, restaurantes e tudo mais que precisamos”, afirma o viajante.

Questionado sobre a razão de o apucaranense realizar essas caminhadas, ele se limita a dizer que é um pagador de promessas e amante da caminhada.

“Pretendo continuar minhas caminhadas, pois é algo que me faz muito bem. Quem sabe um dia eu chegue a percorrer o Caminho de Santiago de Compostela?”, comenta.

CAMINHO DA FÉ

O Caminho da Fé é um trajeto de peregrinação inspirado no Caminho de Santiago de Compostela (Espanha).

Inicialmente feito por alguns peregrinos em direção ao Santuário de Aparecida, em uma rota alternativa a outras, predominantemente pavimentadas, a rota foi oficializada, em 2005. Atualmente há diversos caminhos até Aparecida, com saídas partindo de diversos municípios.

O ramal escolhido por Sérgio Rank começa em São José do Rio Preto e possui 894 quilômetros de extensão. Foi inaugurado no ano de 2021 e é o mais extenso de todos os ramais.

