Da Redação

Apucaranense cai em golpe ao tentar comprar carro pela web

Um apucaranense procurou a Polícia Militar (PM), nesta quarta-feira (16), após cair em um golpe conhecido de um site de vendas ao tentar comprar um carro. A ocorrência foi registrada no centro de Apucarana.



As vítimas, o comprador e o dono de um GM Corsa, relataram à equipe policial que o veículo estava à venda no site e um falso vendedor entrou em contato com o apucaranense que estava interessado no carro.

Através de mensagens, o golpista exigiu uma quantia em dinheiro via PIX para o comprador e a vítima enviou. No entanto, o valor não foi citado no boletim da PM. A vítima informou o CPF utilizado durante a transferência para a PM, que tentou chegar até o autor do estelionato. De acordo com o boletim, o dono do carro e o comprador foram orientados no local.