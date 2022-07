Apucaranense Bryan Rodrigues assina contrato com time espanhol

Da Redação

O jogador apucaranense Bryan Rodrigues, de 24 anos, assinou um contrato profissional com a Sociedad Deportiva Ejea, tradicional clube do futebol espanhol, que atua atualmente na Terceira División RFEF, quarta divisão do sistema da liga do país.

Atualmente no período de férias para os clubes europeus, o jogador, que joga nas posições de lateral e ponta, chega a equipe como novo reforço do time espanhol, com o objetivo de ajudar o time a subir de divisão.

O jogador começou a jogar bola em Apucarana, na escolinha do Gera. Segundo Bryan, ele conseguiu chegar ao futebol europeu através do seu esforço no dia a dia. "Nunca tinha jogado futebol de campo antes, era complicado no começo não sabia nada, tiravam sarro de mim, mas desde quando eu comecei, sabia o que eu queria, então o que fiz foi não faltar nenhum treino durante os três anos que estive. Podia fazer 45° ou podia fazer -7°, chover granizo, eu nunca faltei um treino, tinha vezes que eu ia treinar sozinho", contou o atleta.

O atleta jogou no Gera Apucarana entre 2011 a 2014. Depois, atuou até 2016 no Arapongas, onde foi vice-campeão da Copa Umbro e do Campeonato Paranaense Sub-19. Por Apucarana, em 2017, ele conquistou os Jogos Abertos do Paraná (JAP's). Em seguida, atuou pelo Iraty Sport Clube, em 2018, quando disputou a Segundona do Paranaense. Seu último clube no Brasil foi o Atlético-RS, onde competiu na Copa Wianey Carlet.

Em 2019 o atleta começou sua carreira para fora do país. O jogador atuou pelas equipes espanholas Club Deportivo Alfaro, Unión Deportiva Fuente De Cantos e Club CF Trujillo, equipe que o atleta conseguiu seu primeiro contrato profissional na Espanha.

Diante do bom desempenho, Bryan chamou a atenção do treinador Ivan Martinez, ex-técnico interino do Real Zaragoza, que assumiu o comando do SD Ejea, e o jogador recebeu a proposta do time da cidade de Ejea de los Caballeros. Após o período de férias, o clube inicia a pré-temporada no dia 1º de agosto.

