Apucaranense atropelado por motorista bêbado pede ajuda após cirurgia

A família de Ermelindo Fagundes, 52 anos, morador de Apucarana, norte do Paraná, criou uma 'vaquinha online' que ajudará a custear uma cirurgia que ele precisou fazer depois de sofrer ferimentos considerados graves causados por um atropelamento no dia 7 de abril, em Baytaporã, interior do Mato Grosso do Sul.

continua após publicidade

A filha, Karol Fagundes, conta que o pai estava voltando por uma estrada de terra a uma barraca onde ele iria dormir depois de ter pescado durante o dia, no feriado de Sexta-Feira Santa, quando foi atingido por um carro, modelo VW Gol, conduzido por um motorista embriagado.

O veículo chegou a cair de uma ponte. Além do apucaranense, o motorista, de 37 anos, também foi atendido pelo Corpo de Bombeiros. Conforme a filha, Emerlindo esperou ser socorrido por cerca de 3 horas depois do atropelamento e foi encaminhado a um hospital de Nova Andradina. Depois, precisou ser hospitalizado em Campo Grande, onde ficou por aproximadamente dois meses.

continua após publicidade

O morador já teve passar por duas cirurgias. A segunda, realizada nas pernas dele, foi feita no Hospital da Providência, de Apucarana, e os familiares pedem ajuda para pagar o valor dela, de R$ 15 mil. Ainda segundo a filha, o apucaranense terá que passar por mais um procedimento, que terá o custo de R$ 30 mil.

A vaquinha online criada pela família pode ser acessada através deste link.

Siga o TNOnline no Google News