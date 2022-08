Apucaranense assume como desembargador no TJ-PR

Da Redação

Apucaranense Eduardo Augusto Salomão Cambi e o prefeito Junior da Femac

O apucaranense Eduardo Augusto Salomão Cambi, assumiu nesta segunda-feira (22) o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR). A cerimônia foi realizada em sessão extraordinária, na sala do Tribunal Pleno. Cambi foi nomeado ao cargo de desembargador pelo governador do Estado do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, por meio das vagas destinadas ao quinto constitucional do Ministério Público.

Convidado para o momento solene, o prefeito de Apucarana, Junior da Femac, fez questão de presenciar a posse do Dr. Eduardo Augusto Salomão Cambi. “Sentimos-nos orgulhosos e honrados por ver um filho de Apucarana assumindo a função de desembargador no Tribunal de Justiça do Paraná. E temos convicção de que o Dr. Eduardo Cambi fará jus ao cargo que agora assume, enaltecendo ainda mais Apucarana e ao seu pai, o ex-juiz e ex-desembargador Accácio Cambi”, assinalou Junior da Femac.

O prefeito frisou que se trata de um apucaranense que está sendo alçado a mais alta instância do Judiciário paranaense. “Seu pai, Accácio Cambi, foi juiz na Comarca de Apucarana no período de 1969 a 1977 e, logo em seguida, foi guindado ao cargo de desembargador no TJPR”, acrescentou Junior da Femac.

Em discurso emocionado, o novo desembargador homenageou seu pai, Accácio Cambi, desembargador aposentado, que atuou por 43 anos na magistratura paranaense, e agradeceu a todos os presentes: “Contem comigo no processo de humanização das relações judiciais, na construção de uma justiça de maior qualidade, na redução das burocracias, na valorização do pensamento crítico e no uso da tecnologia a favor da cidadania”.

Após a posse, o desembargador Eduardo Cambi, disse que nasceu em Apucarana e que tem orgulho deste povo trabalhador e do bem. “Estou aqui para honrar minha família e todo o povo do Paraná, para fazer o bem à sociedade paranaense”, afirmou Cambi, que manifestou ainda a sua alegria de ter o prefeito de Apucarana, Junior da Femac, prestigiando a sua posse.

No ato solene, o ex-desembargador Accácio Cambi, pai de Eduardo Cambi, compartilhou a sua imensa alegria de ter o seu filho nomeado no TJPR. “O Eduardo estudou muito, fez mestrado e doutorado, sempre foi muito dedicado e é merecedor da nova função”, avaliou Accácio Cambi, que é Cidadão Honorário de Apucarana.

Para o presidente do Judiciário paranaense, desembargador José Laurindo de Souza Netto, o momento é de júbilo “A corte hoje tem muito a festejar, mais uma vez engrandecida e fortalecida com o ingresso do novo desembargador, formando o quórum com um grupo seleto e coeso nos princípios da ética judiciária”.

Fez uso da palavra também o procurador geral de Justiça do Estado do Paraná, Gilberto Giacoia. “Venho aqui testemunhar a ascendência do até então promotor de justiça, Eduardo Augusto Salomão Cambi, que escreveu uma história de honra nas fileiras do Ministério Público do Estado do Paraná. Não é apenas o promotor Cambi, mas é o acadêmico, o jovem jurista, o estudioso do bom direito”.

Compuseram a mesa principal da cerimônia, juntamente com o presidente do TJPR, o secretário chefe da casa civil, João Carlos Ortega, que representou o governador do Estado do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior; o subprocurador-geral da república e diretor-geral da escola superior do Ministério Público da União, doutor Alcides Martins, que representou o procurador geral da República, doutor Augusto Aras; o defensor público geral do Paraná, doutor André Giamberardino; e o presidente da Associação dos Magistrados do Paraná (Amapar), doutor Jederson Suzin.





