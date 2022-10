Apucaranense assume 1º lugar em ranking mundial de jiu-jitsu

Da Redação

Três apucaranenses se destacaram no campeonato "Curitiba Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022", que aconteceu no sábado (8) e domingo (9).

O policial militar Rafael Teixeira, 34 anos, com a faixa marrom, chegou a alcançar o primeiro lugar no ranking mundial de jiu-jitsu, da Federação Internacional de Jiu-Jitsu Brasileira (IBJJF), após os resultados do torneio.

"Ontem, com a atualização do ranking mundial de jiu-jitsu, me tornei o n° 1 do mundo da maior federação do planeta. Isso mostra o quanto Apucarana é um celeiro na modalidade", contou Rafael.

Na competição, que aconteceu na capital paranaense, o atleta garantiu o primeiro lugar nas categorias sem kimono e sem kimono absoluto. Além também da segunda colocação na categoria com kimono e terceira na com kimono absoluto.

O faixa preta Julio Cesar Bigato, 41 anos, também conseguiu ser campeão pela categoria pluma. Hilário Caldeira Spring, 37 anos, com a faixa azul, garantiu a medalha de bronze pela categoria pena.

Segundo Rafael, eles devem representar Apucarana na "Luta Contra o Câncer", evento beneficente onde toda a renda arrecadada será repassada à Ong Viver, que acompanha 300 crianças com câncer. Ele ainda se prepara para uma luta no MMA em dezembro.

