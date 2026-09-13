Apucaranense Alysson marca seu primeiro gol na Premier League pelo Aston Villa

Atacante de 20 anos saiu do banco de reservas para empatar o jogo, mas equipe de Birmingham acabou superada por 2 a 1 neste sábado

O atacante apucaranense Alysson, de 20 anos, marcou o seu primeiro gol na Premier League neste sábado (12). O jogador balançou as redes defendendo a camisa do Aston Villa no confronto contra o Nottingham Forest, em partida válida pelo Campeonato Inglês.

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O jovem atleta, que vem sendo acionado no decorrer das partidas, foi decisivo aos 29 minutos do segundo tempo. Quando o Aston Villa perdia por 1 a 0, Alysson aproveitou um cruzamento na medida do meia John McGinn e, de cabeça, empatou o duelo. Apesar do feito inédito do brasileiro e da reação na etapa final, a equipe de Birmingham acabou sofrendo um novo gol e não conseguiu evitar o revés fora de casa.

Revelado nas categorias de base do Grêmio, o atacante nascido em Apucarana chegou ao futebol inglês em janeiro deste ano. A transferência internacional girou em torno de 10 milhões de euros, o equivalente a R$ 65,6 milhões na cotação da época.



