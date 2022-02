Da Redação

Apucaranense acorda sem luz em casa após furto de fios

Mais um caso de furto de fios de cobre foi registrado em Apucarana. Desta vez, na madrugada desta quarta-feira (16), por volta das 2h30, a Polícia Militar (PM) foi acionada por uma moradora do Jardim Trabalhista. Ela informou à equipe que acordou sem luz em casa e ao verificar, percebeu que fios de cobre de sua casa tinham sido furtados.

A mulher disse aos policiais que a fiação entre a residência e o padrão de energia foi furtada, cerca de 20 metros de fios de cobre. A PM fez patrulhamento pela região, mas ninguém foi localizado. A vítima foi orientada pela equipe.

Outro caso

Os furtos de fios de cobre continuam preocupando comerciantes de Apucarana. Um empresário de Apucarana, que prefere não ser identificado, entrou em contato com a equipe do TNOnline, após seu barracão localizado na Avenida Minas Gerais ter sido furtado oito vezes nos últimos meses. O apucaranense diz que já perdeu as contas do prejuízo, mas que deve estar em torno de R$ 20 mil.