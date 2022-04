Da Redação

Apucaranense acorda e encontra ladrões dentro de casa

Um morador do Residencial Parque da Raposa, em Apucarana, foi surpreendido com a presença de dois homens, sendo que um deles estava armado com uma espingarda, dentro de sua casa durante a madrugada desta segunda-feira (14).

continua após publicidade .

O solicitante acionou a Polícia Militar (PM) e contou que ao sair de seu quarto para ir ao banheiro, cômodo que fica na parte externa da residência, foi abordado pelos ladrões, que deram voz de assalto.

De acordo com o boletim, os homens mandaram a vítima se ajoelhar e a agrediram com pelo menos duas coronhadas na cabeça. Com o barulho, o irmão e o pai acordaram, e foram averiguar o que estava acontecendo. O pai do solicitante investiu socos contra um dos autores e entrou em briga corporal.

continua após publicidade .

Conforme a PM, a vítima e seu irmão também começaram a brigar com os bandidos, que fugiram em seguida. A família foi orientada pelos policiais.