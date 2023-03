Apucarana x Corinthians: jogo lota Ginásio de Esportes Lagoão

Da Redação

O Ginásio de Esportes Lagoão ficou lotado. Milhares de pessoas de Apucarana e de toda região, acompanham a partida entre o Apucarana Futsal e o Corinthians. A partida começou às 20h desta quarta-feira (1).

O Corinthians é o atual campeão da Liga Nacional de Futsal. O time paulista, que já está em Apucarana, volta a jogar na cidade após 27 anos. Em janeiro de 1996, o Timão enfrentou a equipe do Sinhá/Bonelli, que representava o futsal de Apucarana e, na época, se preparava para o Campeonato Paranaense da Série Ouro. Com força máxima, o Corinthians venceu o amistoso por 10 a 5.

O Apucarana Futsal vem embalado após vencer o Cascavel por 2 a 0 no último sábado (25), que é o atual campeão da Libertadores. O time está em preparação para a Série Prata do Paranaense de Futsal. Os apucaranenses estreiam no próximo sábado (4), às 20 horas, em Santa Helena, contra a equipe local, atual campeã da Série Bronze. Já no dia 11 de março, às 19h30, em seu primeiro jogo no Lagoão pelo Paranaense, o Apucarana encara a Apaf, de Paranaguá.

