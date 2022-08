Apucarana volta a sediar o Campeonato Paranaense de Kartcross

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Campeonato Paranaense de Kartcross de 2022 tem a disputa de três etapas

Com a presença de mais de 40 pilotos, Apucarana sediará nos dias 20 e 21 de agosto a segunda etapa do Campeonato Paranaense da Kartcross, com a competição sendo realizada nas categorias Pro e Força Livre. A prova acontecerá no Autódromo de Velocidade na Terra na região do Contorno Sul, com promoção da Associação Apucaranense de Kartcross (Apukart), a supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPA) e o apoio da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana.

continua após publicidade .

O presidente da Apukart, Camilo Lalin, disse que a etapa terá a participação de pilotos do Paraná, São Paulo, Mato Grosso e Goiás. “Do Paraná já estão garantidos pilotos de Apucarana, Arapongas, Novo Itacolomi e Jandaia do Sul. No dia 20, os pilotos fazem o reconhecimento da pista, enquanto no dia 21, a partir das 8 horas, haverá treino livre e o treino de classificação, com a prova iniciando às 13 horas”, destaca Lalin.

O Secretário Municipal de Esportes da Prefeitura, professor José Marcelino da Silva, o Grillo, diz que a competição terá os melhores pilotos do Paraná e de destaques de outros estados. “Será uma etapa que promete boas disputas, com os pilotos de Apucarana podendo mostrar as suas qualidades nas duas categorias do kartcross. Serão grandes pegas na pista numa competição que conta com o apoio total do prefeito Junior da Femac”, frisa o professor Grillo.

continua após publicidade .

O Campeonato Paranaense de Kartcross de 2022 tem a disputa de três etapas. A primeira aconteceu no mês junho em Telêmaco Borba e a terceira será disputada nos dias 3 e 4 de dezembro em Ponta Grossa.

Essa é a terceira competição desse ano no Contorno Sul em Apucarana. No dia 29 de janeiro, Apucarana realizou as 100 Milhas (prova com duração de 2h33) e no dia 20 de março o município promoveu a terceira, quarta e quinta etapas do Campeonato Paranaense de 2021. A dupla formada pelos apucaranenses Wagner Hirt e Lucas Marques venceu as 100 Milhas.

Na disputa do Campeonato Paranaense os vencedores da categoria Pro foram os pilotos Jeferson Patrick/Novo Itacolomi (3ª e 5ª etapas) e Thiago Ferrari/Toledo (4ª etapa). Na categoria Força Livre os primeiros colocados foram Carlos Antônio/Novo Itacolomi (3ª e 4ª etapas) e Leandro Delalibera/Jandaia do Sul (5ª etapa).

continua após publicidade .





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News