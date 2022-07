Apucarana volta a jogar no Lagoão pela Série Prata Masculina

Da Redação

O diretor da equipe, Luís Fernando Milan, convoca a torcida para o duelo neste sábado

Quinto colocado no Campeonato Paranaense da Série Prata de Futsal, com 20 pontos, o Apucarana Futsal enfrentará o Guaíra neste sábado (9), às 19h30, no Ginásio Municipal de Esportes José Antônio Basso (Lagoão), pela segunda rodada do returno da primeira fase. Depois de 41 dias, a equipe apucaranense, que tem o apoio da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura, voltará a atuar em casa. O último jogo no Lagoão havia acontecido no dia 28 de maio quando o Sicoob/Danês venceu o Medianeira por 5 a 3.

O diretor da equipe, Luís Fernando Milan, convoca a torcida para o duelo neste sábado. “Depois de mais de um mês voltaremos a jogar no Lagoão, onde o time está invicto e esperando o apoio do torcedor que é o nosso sexto jogador em quadra. A equipe vem de dois bons resultados fora de casa e lutará para manter o embalo e continuar na parte de cima da tabela”, destaca Milan.

De acordo com o dirigente, o treinador Márcio Rinaldo não poderá utilizar neste sábado o fixo Rodrigo, suspenso. Em compensação o time apucaranense conta com a volta do ala Luan.

Milan destacou ainda que o clube acertou a contratação do pivô Ederson Pinheiro da Cruz, o Gaúcho, de 37 anos. O atleta se apresentou nessa terça-feira, mas somente deve estrear no dia 23 de julho, no Lagoão, contra o São José dos Pinhais, pela quinta rodada do returno.

O novo reforço do Sicoob/Danês é conhecido do futsal paranaense, com passagens por Campo Mourão, Pato Futsal, Marreco, Dois Vizinhos, São Miguel e São Lucas, de Paranavaí. O atleta também jogou no futsal asiático no Quirguistão e no Irã e, na Europa no futsal da Letônia. No primeiro país atuou no FC Muras e no Irã defendeu o Varzeqan, bicampeão da liga nacional. Na Europa jogou no FK Raba, sendo tricampeão da copa local e campeão da liga da Letônia.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, Secretário Municipal de Esportes da Prefeitura, acredita em mais uma vitória da equipe. “O Sicoob/Danês vem de dois bons resultados, faz boa campanha na Série Prata e no Ginásio do Lagoão é muito forte, pois das seis vitórias no campeonato cinco foram em casa. A equipe tem o incentivo do prefeito Junior da Femac”.

Nas duas últimas rodadas do campeonato o time de Apucarana empatou por dois gols com o Cianorte e derrotou a Apaf por 4 a 3, em partidas que aconteceram nas cidades de Cianorte e Paranaguá, respectivamente.

A equipe neste sábado contará com os atletas Maikon Gaburro, Cleison, Luan, Mateus Cabo, Guilherme, Preá, Minatti, Lorinho, Lucas Hirose, Adryan e Danilo.

O São Miguel lidera o Campeonato Paranaense com 31 pontos, seguido por Coronel Vivida 28, Mangueirinha 22, Medianeira 21, Sicoob/Danês/Apucarana e Apaf/Paranaguá 20, Toledo e São José dos Pinhais 17, Quedas do Iguaçu 16, Guaíra 15, Cianorte 14, Maringá 13 e Colombo 12.

