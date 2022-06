Apucarana: voleibol disputa 2ª etapa na Liga do Vale do Ivaí

Da Redação

As equipes de Marialva e de Ivaiporã lideram a competição com 38 pontos, seguidas por Itambé 33, e Apucarana com 29

Nesta quarta-feira (08), a Prefeitura Municipal de Apucarana informou que o time masculino adulto de voleibol de Apucarana participou da 2ª etapa da Liga do Vale do Ivaí. Após os jogos, a equipe ocupa o quarto lugar na classificação geral.

continua após publicidade .

Com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes, a equipe apucaranense, treinada pelo professor Lucas Paparazzo, disputou quatro partidas com duas vitórias e duas derrotas. No sábado (04), o time venceu Cândido de Abreu, por 2 sets a 0, repetiu o mesmo placar na vitória sobre o UPA, de Santa Maria do Oeste, e perdeu para Itambé por 2 sets a 1. Já no domingo (05), eles foram derrotados pelo UPV, de Londrina, também por 2 sets a 1.

De acordo com Paparazzo, a competição, que aconteceu no Ginásio de Esportes Alcebíaldes Alves, em Ivaiporã, terá mais duas etapas na cidade. “A terceira ocorrerá nos dias 6 e 7 de agosto e a quarta etapa está marcada para os dias 24 e 25 de setembro. Seguimos treinando e continuamos na luta em busca da liderança do campeonato, que reúne dez equipes”, destaca Paparazzo.

continua após publicidade .

As equipes de Marialva e de Ivaiporã lideram a competição com 38 pontos, seguidas por Itambé 33, e Apucarana com 29.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, Secretário Municipal de Esportes da cidade de Apucarana, disse que a competição é importante como treinamento para a fase final dos Jogos Abertos do Paraná (JAP's). “É muito bom e de suma importância o time estar participando da Liga do Vale do Ivaí, pois serve de preparação para os JAP's, que acontecerão no mês de novembro em Apucarana. O prefeito Junior da Femac que apoia todas as modalidades deseja sucesso a equipe de voleibol na competição que vem ocorrendo em Ivaiporã”.

Na segunda etapa do campeonato, a equipe de Apucarana contou com os jogadores Anderson, Andrei, Bruno, Gabriel, Hugo, Jean, João Luís, José Henrique, Luan, Lucas, Marcos Vinícius, Murilo, Paulo Henrique e Renan.