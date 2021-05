Apucarana vence Umuarama por 6 a 2 no futsal feminino

Continua após publicidade

As meninas do Sicoob Danes Apucarana estrearam neste domingo (16) com vitória no Campeonato Paranaense da Série Prata de Futsal Feminino.

As atletas golearam o time de Umuarama por 6 a 2, em partida realizada no Ginásio de Esportes Amario Vieira da Costa, em Umuarama.

Os gols de Apucarana foram feitos por Thaynara (3), Giovana, Liliane e Erika. Tainara e Adriele descontaram para o time da casa!!!