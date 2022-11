Apucarana vence Rio Branco e é campeã da Série Prata do Paranaense

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A equipe de Apucarana foi campeã na noite deste sábado (19), no ginásio de esportes Lagoão, do Campeonato Paranaense da Série Prata de Futsal Feminino. Venceu o Rio Branco, de Paranaguá, no tempo normal por 4 a 2 e empatou sem gols na prorrogação, com a torcida dando um show. No ano que vem as apucaranenses disputam a Série Ouro.

continua após publicidade .

A torcida atendeu ao chamado e lotou o Ginásio de Esportes Lagoão para apoiar as meninas da equipe da Associação Feminina de Futsal de Apucarana (AFFA). A Torcida Dragões do Norte também marcou presença no jogo apoiando as atletas.

Em sua rede social o prefeito de Apucarana Junior da Femac comemorou e parabenizou as meninas pelo desempenho. “É OURO!!!!!!! É OURO!!! A TAÇA É NOSSA!!!!! NOSSAS MENINAS SÃO CAMPEÃS!!!! BANDEIRA DE APUCARANA LÁ EM CIMA!!! As meninas jogaram muito. Ganharam o jogo, levaram pra prorrogação e ganharam. Torcida maravilhosa. Apoiou demais!!! Apucarana Futsal Feminino é Campeã paranaense e jogará a série ouro em 2023! Deus abençoe nossas atletas Vamos em frente! ”, comemorou o prefeito.

continua após publicidade .

Siga o TNOnline no Google News