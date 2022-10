Apucarana vence no futsal, mas se mantém na lanterna do grupo

Da Redação

Jogo foi pela terceira rodada da segunda fase do campeonato

O Sicoob Danēs Apucarana goleou o Coronel Vivida por 5 a 1 nessa quarta-feira (12), no Ginásio de Esportes José Antônio Basso (Lagoão), pela terceira rodada da segunda fase do Campeonato Paranaense da Série Prata de Futsal.

Os gols foram feitos por Mateus Cabo (2), Soldado, Guilherme e Érico. Pepeto descontou para o Coronel Vivida. Na outra partida do Grupo B, o São José venceu o Medianeira por 6 a 1, em Medianeira.

O São José lidera com 7 pontos, seguido por Coronel Vivida, com 4; Sicoob Danēs, de Apucarana e o Medianeira, ambos com 3 pontos.

No Grupo A: a rodada teve Apaf Paranaguá 4 x 2 Guaíra e Mangueirinha 3 x 3 São Miguel.

O São Miguel é líder com 7 pontos, seguido por Mangueirinha, 5; Apaf Paranaguá 4 e Guaíra, 0.

