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Apucarana vence Mariópolis por 4 a 3 e engata 3ª vitória seguida na Série Prata

Equipe apucaranense manteve o embalo na 12ª rodada do Campeonato Paranaense

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.05.2026, 10:50:22 Editado em 10.05.2026, 10:50:17
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Apucarana vence Mariópolis por 4 a 3 e engata 3ª vitória seguida na Série Prata
Autor Apucarana Futsal é o 3º colocado na tabela - Foto: Carol Binatto

O Apucarana Futsal conquistou sua terceira vitória consecutiva no Campeonato Paranaense da Série Prata 2026 ao derrotar o Mariópolis por 4 a 3. A partida, válida pela 12ª rodada do primeiro turno da fase inicial, foi disputada na noite de sábado (9) no Ginásio de Esportes Alberto Piva, no Sudoeste do Estado.

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Com o resultado fora de casa, o Dragão do Norte, que ostentava uma das defesas menos vazada da competição, consolida sua boa fase e chega agora à terceira posição, com 23 pontos somados. O cenário é totalmente oposto para o Mariópolis, que está na penúltima colocação da Série Prata do Paranaense.

O triunfo deste final de semana também amplia a vantagem do Apucarana no retrospecto do confronto. Em sete partidas disputadas na história, o Dragão do Norte soma agora quatro vitórias, contra duas do Mariópolis e apenas um empate.

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