Apucarana vence Arapongas e vai à fase final do Paraná Bom de Bola

Ao vencer o time de Arapongas por 2 a 0 nesse domingo (23), no Estádio Municipal José Chiappin (Pássaros), a equipe de futebol sub-16 de Apucarana garantiu vaga para disputar a fase final da 2ª edição do Paraná Bom de Bola, que acontecerá de 10 a 15 de novembro no município de Goioerê. Os gols de Apucarana na vitória do final de semana foram feitos pelos jogadores Guilherme Lima e Ronald.

A macrorregional em Arapongas teve a duração de três dias, com os jogos acontecendo no Estádio dos Pássaros e no Centro Social Urbano (CSU).

Na primeira rodada da competição, realizada na sexta-feira (21), Apucarana perdeu por 3 a 1 para Cornélio Procópio. Na segunda rodada, no sábado (22), os apucaranenses se reabilitaram ao golear São Pedro do Ivaí por 8 a 1, enquanto nesse domingo (23) venceram a agremiação da casa. A equipe de Cornélio Procópio ficou em primeiro lugar, seguida por Apucarana. Os dois times avançaram na competição estadual.

“Depois do título na fase regional em Cambira, agora conseguimos a classificação na macrorregional, conseguindo a vaga para a fase mais importante da competição. Agradeço ao Colégio São José, ao Apucarana Sports e ao Gera que nos cederam os atletas para competir em Arapongas. Agora é se preparar para a fase final que acontecerá no mês que vem em Goioerê”, disse o técnico Matheus Appa Broze, auxiliado pelo coordenador Paulo Kisner, o Paulão.

“Os nossos meninos se destacaram mais uma vez no futebol do Paraná Bom de Bola, conseguindo levar Apucarana para a fase final, quando estarão reunidos os melhores times do estado na categoria sub-16. A equipe conta com o apoio total do prefeito Junior da Femac”, destaca o professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana.

Na macrorregional, Apucarana utilizou os atletas Leonardo, Kauã, Matheus, João Pedro Ferreira, João Pedro da Silva, Galan, Kisner, Brandão, Vinicius, Dolfini, Pernetti, Igor, Ronald, Thiaguinho, Guilherme, Cacá, Leozinho, Sabão, Yuri, Barretinho, João Vitor e Otávio.

A competição foi realizada pelo Governo do Estado, por meio da Superintendência Geral do Esporte, com apoio e parceria da Secretaria de Esporte da Prefeitura de Arapongas.

