Apucarana: veja a previsão do tempo para este final de semana

Para o sábado, a tendência continua sendo de tempo instável, por conta do tempo abafado. Pancadas de chuva com trovoadas continuam sendo previstas nas diversas regiões do Paraná a partir da tarde e o risco para ocorrência de tempestade também aumenta sobre o estado.

continua após publicidade

No domingo ainda deve chover, mas a instabilidade diminui um pouco em relação ao dia anterior.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

continua após publicidade

O site do Simepar informa que a mínima será de 20°C e a máxima chegará a 29°C neste sábado. Existe uma probabilidade de 97% de chances de ocorrência de chuva na Cidade Alta.

Já no domingo, o Simepar diz que não deve chover, porém, as temperaturas se mantêm elevadas, com a mínima de 20°C e máxima de 30°C. No entanto, o ClimaTempo contradiz, afirmando que choverá no domingo, mas que serão em regiões isoladas e pancadas rápidas ao longo do dia.

Siga o TNOnline no Google News